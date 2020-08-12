Кабмин выделил еще 11,8 млрд руб. на погашение ипотеки многодетных семей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на помощь в погашении ипотеки многодетных семей.

Сумма единовременной выплаты составляет 450 тысяч рублей. Ее получают семьи, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года. Средства могут быть использованы на частичное или полное погашение ипотечного кредита.

В этом году в программу уже направлено более 23 миллиардов рублей. Сейчас правительство выделяет еще 11,8 миллиарда, рассчитывая помочь не менее 26 тысячам семей.