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12.08.2020 11:58
Рубрика: Власть

Кабмин выделил еще 11,8 млрд руб. на погашение ипотеки многодетных семей

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на помощь в погашении ипотеки многодетных семей.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ снижен до 15 процентов

Сумма единовременной выплаты составляет 450 тысяч рублей. Ее получают семьи, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года. Средства могут быть использованы на частичное или полное погашение ипотечного кредита.

В этом году в программу уже направлено более 23 миллиардов рублей. Сейчас правительство выделяет еще 11,8 миллиарда, рассчитывая помочь не менее 26 тысячам семей.

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