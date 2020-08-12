Кабмин выделит 5 миллиардов рублей на парк школьных автобусов в регионах

Правительство продолжает помогать регионам страны в обновлении парка школьных автобусов.

"Чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу, что особенно важно для детей из сельской местности и отдаленных районов", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Министерство промышленности и торговли получит пять миллиардов рублей на эти цели. "За счет федеральных средств будет закуплено не менее 2100 новых школьных автобусов, - заявил председатель правительства. - Они поступят в регионы уже в этом учебном году".