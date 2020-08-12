Российские учителя получат федеральную выплату за классное руководство

Правительство дополнительно направит на выплаты педагогам за классное руководство около 213 миллионов рублей. В общей сложности в текущем году эта программа поддержки учителей обойдется почти в 25 миллиардов.

С нового учебного года правительством вводится специальная выплата в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах.

"Это непростая ответственная ежедневная работа с детьми, она требует особой поддержки. При этом должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кабинет министров еще в марте заложил необходимые расходы в бюджете. "Но с 1 сентября таких педагогов во многих регионах станет больше, и они должны получить положенные им средства", - пояснил он потребность дополнительного решения.