Кабмин выделит средства на доплаты классным руководителям

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопрос о распределении между регионами средств на выплату учителям государственных и муниципальных школ ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. За эту дополнительную нагрузку педагоги с 1 сентября будут получать доплату в 5 тысяч рублей.

Обеспечить такие надбавки с нового учебного года президент поручил в январе по итогам Послания Федеральному Собранию. При этом он распорядился сохранить ранее установленные регионами выплаты на эти цели.

Правительство также планирует утвердить выделение Министерству промышленности и торговли средств из своего резервного фонда для закупки и направления в регионы новых школьных автобусов.

Еще один "школьный" вопрос повестки заседания касается предоставления регионам денег для организации бесплатного горячего питания ученикам начальных классов. Во вторник на совещании у президента премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2020-2022 годах из федерального бюджета необходимо дополнительно выделить около 39 миллиардов рублей.