Теперь не нужно идти в суд для того, чтобы оспорить кадастровую стоимость квартиры, дома или земельного участка. Подать заявление можно в МФЦ, соответствующий федеральный закон вступил в силу 11 августа.

В Федеральной кадастровой палате надеются, что упрощение процедуры приведет к массовому исправлению кадастровых ошибок. Выявление одной повлечет за собой исправление подобных огрехов у соседей.

Примечательно, что руководители бюджетных учреждений в регионах, которые сейчас занимаются кадастровой оценкой недвижимости, будут нести персональную ответственность за ее точное определение. Если ошибки - они теперь трактуются в пользу собственника - будут очень частыми, то начальникам грозит ответственность вплоть до увольнения. Помимо этого без публичного рассмотрения нельзя будет менять результаты кадастровой оценки, добавляют в пресс-службе. По словам главы ведомства Вячеслава Спиренкова, все это поможет свести на нет случаи необоснованного завышения кадастровой стоимости при будущих кадастровых оценках.

Кадастровая стоимость - это основа расчета налога на недвижимость. После того как сформирован перечень объектов недвижимости, которые нужно оценить, у местных органов власти есть месяц на то, чтобы оповестить собственников о начале процедуры. Проводят государственную кадастровую оценку специально созданные в регионе государственные бюджетные учреждения. Сначала готовится предварительный отчет об оценке, который размещается на сайте ГБУ, выполнившего работу. Этот отчет находится там в течение 60 дней, чтобы собственники недвижимости могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Направить их можно напрямую в ГБУ, через портал госуслуг или через МФЦ. Подать замечания необходимо в течение 50 суток. Если собственник не успел подать свои замечания, то приходилось обращаться в суд или в специальную комиссию по рассмотрению кадастровых споров. Теперь все стало намного проще.