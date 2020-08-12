Как избавиться от мошеннических звонков

Новости

Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии 10:16
Спасатели МЧС России нашли еще два тела погибших в Бейруте 10:04
В Монголии умер еще один зараженный бубонной чумой 09:53
За отсутствие масок в транспорте москвичей оштрафовали на 237 млн рублей 09:47
СМИ: "Спартак" близок к приобретению футболиста "Страсбура" Кенни Лала 09:35
Франкфуртский марафон отменен из-за коронавируса 09:34
Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод 09:24
Еще 1088 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
Экс-посол России в Минске назвал главную цель протестов в Беларуси 09:21
Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск 09:05
Почему не стоит открывать окна во время движения на автомобиле 09:02
В Минске заработали мобильный интернет и соцсети 08:50
В Беларуси задержаны организаторы массовых беспорядков 08:43
Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска 08:27
В Москве снова ожидается дождь и максимум +20 градусов 07:56
В Новой Зеландии из-за коронавируса не стали распускать парламент 07:27
В Южной Корее число погибших из-за ливней увеличилось до 33 07:25
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя 06:28
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению 05:57
В Сингапуре начались испытания вакцины от коронавируса Lunar-Cov19 05:25
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск" 05:12
Вильфанд: Четверг станет самым холодным днем недели в Москве 04:32
Космические силы США заявили о праве на наступательные операции 04:06
Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой 03:57
Жертвами ураганного ветра в США стали два человека 03:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 09:46
Рубрика: Экономика

Как избавиться от мошеннических звонков

Текст: Иван Черноусов
В 2019 году мошенники звонили трети россиян, а за первую половину 2020 года общее количество преступлений, связанных с картами и переводами, выросло на 600%. Эксперты Роскачества объяснили, как не попасться на удочку преступников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На некоторых смартфонах, использующих операционную систему Android, есть встроенная функция блокировки вызовов от незнакомых номеров. Но встроенный режим "Не беспокоить" не всегда подходит для решения проблемы ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться. Также в некоторых смартфонах с русской локализацией есть путаница в названии функции "Блокировка неизвестных абонентов", "Неизвестные номера" или "Unknown", которые означают блокировку не неизвестных пользователю номеров, а звонков со скрытых номеров (что тоже для некоторых является полезной функцией).

Фото: iStock
Какие смартфоны нельзя покупать в 2020 году

Проще всего настроить блокировку звонков с неизвестных для абонента номеров на Xiaomi: откройте "Настройки", прокрутите экран до раздела "Приложения", выберите "Системные приложения", "Настройки вызовов", "Антиспам", "Блокировка вызовов". Далее нужно активировать функции: "Блокировать вызовы от незнакомых" и "Блокировать вызовы со скрытых номеров: блокировать вызовы от неизвестных".

Чуть сложнее процедура блокировки выглядит на смартфонах Huawei: нужно нажать на "три точки" внизу экрана справа, выбрать "Заблокировано", затем "Правила блокировки", "Правила блокировки вызовов: выбрать "Все незнакомые номера".

На многих телефонах (например, на Samsung серии Galaxy) такой встроенной функции нет, и придется использовать сторонние решения, например, определители номеров, о которых дальше пойдет речь.

В мобильной операционной системе от Apple (iOS) пользователь может установить "Заглушение неизвестных", чтобы не получать вызовы от незнакомцев. В этом случае будут блокироваться вызовы вообще ото всех абонентов, которых нет в списке контактов, и с которыми вы никогда не общались с этого устройства по данным номерам. Однако если ранее с абонентом был контакт по СМС, или номер приходил по электронной почте, звонки будут приходить вам.

Чтобы установить "Заглушение неизвестных", перейдите в меню "Настройки", затем "Телефон" и прокрутите вниз. После активации вызовы с незнакомых номеров будут поступать без звука, переадресовываться на автоответчик и отображаться в списке недавних вызовов. Компания Apple также позаботилась и о чрезвычайных ситуациях: если абонент совершает экстренный вызов, функция "Заглушение неизвестных" автоматически отключается на 24 часа, чтобы iPhone мог принимать любые вызовы.

Кроме того, пользователи могут воспользоваться защитой от спама на уровне оператора или же при помощи специального ПО - например "Kaspersky Who Calls" или определителя номера от "Яндекса".

Экономика Отрасли Связь Происшествия Преступления Криминал Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу