Как сдать ЕГЭ по "инязу" на 100 баллов

Как сдать ЕГЭ по иностранному языку на 100 баллов? Свои советы, секреты и лайфхаки дали выпускники московских школ, которые стали стобалльниками по этому предмету.

Напомним, ЕГЭ по иностранным языкам - английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому - в этом году сдавали более 19 тысяч столичных выпускников. И почти половина из них показали высокие результаты, набрав от 81 до 99 баллов. А 18 москвичей получили по 100 баллов. Впервые в этом году появились два "стобалльника" по французскому, есть максимальные баллы по китайскому и немецкому языкам.

Элина Карасева, выпускница школы № 1265:

- У меня была глобальная цель - достойно сдать ЕГЭ. И 100 баллов по французскому языку - это результат разносторонней подготовки. Лучше всего начинать готовиться к ЕГЭ с первого класса. Хотя практика показывает, что активная подготовка начинается гораздо позже. Я стала готовиться с конца 10-го класса, не хотелось перегружаться раньше времени. Но зато, когда начала, то полностью погрузилась в этот процесс.

Читала художественную и публицистическую литературу на иностранном языке каждый день. На зубок знала формат ответа на устную и письменную часть, грамматику и орфографию, начиная даже с уровня первого класса.

Дистанционное обучение, на которое мы перешли весной, позволило грамотно использовать время дома, которого хватило и на онлайн-уроки, и на выполнение домашних заданий, и на консультации с педагогами, и на самостоятельную подготовку к ЕГЭ. Педагоги выступили в роли наставников. Помогали понять и разобрать ошибки, поддерживали, когда сил на подготовку, казалось, уже не было.

Вообще, самое большое открытие перед экзаменами - это совместная подготовка к ЕГЭ: с друзьями, учителем или всем вместе. Такое полезное времяпрепровождение, пусть и с периодическими отклонениями от темы, и к экзаменам поможет подготовиться, и от них же отвлечет на некоторое время.

Мои лайфхаки успешной сдачи ЕГЭ таковы: знать формат экзамена, больше внимания уделять изучению самого предмета, беречь себя и свою нервную систему для жизни после ЕГЭ.

Елизавета Ефанова, выпускница школы № 1329:

- Мой 100-балльный результат на ЕГЭ по немецкому языку - планомерная работа многих лет. Для успешной сдачи любого языкового экзамена недостаточно только привыкнуть к формату и отработать его. Нужно комплексно изучать иностранный язык.

Хотя мне всегда хорошо давался немецкий, решение сдавать этот ЕГЭ было несколько спонтанным, и интенсивно готовилась к нему я только две недели!

Экзамен показался не сложным с точки зрения понимания заданий, но для успешного выполнения некоторых мне понадобилось не только знание языка, но и логика, языковая интуиция. Больше всего я переживала за устную часть, хотя с удовольствием говорю на немецком и использую этот язык каждый день.

Я благодарна своему школьному учителю Ольге Гридасовой, которая на протяжении всех семи лет его изучения поддерживала меня, переживала за мои результаты и радовалась вместе со мной каждому успеху. Эти 100 баллов - достойный результат нашей совместной многолетней работы. И, конечно же, в этой победе есть вклад тренеров сборной команды Москвы по немецкому языку, учителей из других школ, которые готовили нас к Всероссийской олимпиаде школьников.

Тем, кто собирается сдавать экзамен по иностранному языку, советую уделять внимание каждому аспекту, например, письменной и устной речи, а не только тому, что дается легче.

Гао Юйщюань, выпускница школы №1948 "Лингвист-М":

- Если накопленных знаний достаточно, то сдать ЕГЭ по китайскому языку на 100 баллов - не проблема. Главное - это уверенность. Думаю, что такого хорошего результата я смогла достичь именно благодаря усердной работе на протяжении многих лет. Лично для меня самыми сложными вопросами на экзамене были те, где требовался ответ "да" или "нет".

Хочу поблагодарить учителей китайского языка школы № 1948, где я училась с первого класса, которые помогали мне с подготовкой. Сейчас поступаю на филологические факультеты в несколько ведущих университетов Москвы, хочу связать свою жизнь с языком.

Кстати

По данным международного исследования PISA, Москва - один из ведущих мегаполисов мира с высоким качеством образования. Не удивительно, что иностранные языки московские школьники знают отлично. По читательской грамотности московские школьники занимают третье место в мире, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию. По навыкам работы с информацией 15-летних москвичей опережают только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун). По математической грамотности Москва попала в пятерку мировых лидеров, опередив Японию, Нидерланды, Финляндию и Канаду. По естественнонаучной грамотности Москва заняла шестое место, обойдя Финляндию, Республику Корея, Канаду, Тайвань и Великобританию.