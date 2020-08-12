Как выяснить, сделана ли мебель из легальной древесины

Опрос, проведенный по заказу WWF ("Всемирного фонда дикой природы"), показал, что 80% граждан России считают проблему нелегальных вырубок леса актуальной для страны. Но при этом в законности происхождения сырья для покупаемой мебели или бумаги убеждались только 16% респондентов. Такие данные приводит пресс-служба WWF Россия.

Отличить бумагу и деревянные изделия, произведенные из законным образом заготовленной древесины, можно по маркировке "Лесного попечительского совета" (FSC), отмечают в WWF.

"Любопытно, что несмотря на такое большое и стабильное внимание общественности к вопросам легальности лесозаготовок, большинство российских потребителей при этом до сих пор не знакомо с маркировкой FSC, - отмечает координатор проектов Лесной программы WWF России Александр Воропаев. - А ведь наличие этой маркировки на товарах - пусть и не единственный, но наиболее очевидный и часто встречающийся знак легальности происхождения древесины. FSC-сертифицированная продукция, будь то бумага, мебель, упаковка или другой товар, сделана из древесины, которая легально заготавливалась в лесу, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство".

Наиболее информированы о знаке FSC оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет, добавили в WWF.

"Сегодня интерес к экологически осознанному потреблению чаще всего проявляет молодежь, - добавляет директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев. - Мы надеемся, что число людей, которые не просто обеспокоены нелегальными рубками, но при этом готовы выбирать товары из сертифицированной древесины, будет расти среди всех категорий граждан".

Специалисты WWF России предлагают всем желающим узнать о знаках экологической маркировки на специальном сайте.