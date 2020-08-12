Как выяснить, сделана ли мебель из легальной древесины

Новости

На Еву Грин подали в суд за срыв съемок 12:11
Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах 12:06
Британская рок-группа Muse сняла фильм о загадочном вирусе 11:51
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне 11:36
В Минске открылась выставка об истории Купаловского театра 11:28
Иммунолог назвал важную особенность вакцины от коронавируса 11:26
БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область 11:24
Правительство Германии расширит участие в 14 крупных концернах 11:21
В Москве из-за ухудшения погоды объявлен "желтый" уровень опасности 11:05
Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе 11:05
Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель 11:03
В Москве зафиксированы 689 новых случаев заражения коронавирусом 10:49
Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех 10:30
Неубиваемая: Lada Vesta пробежала почти 300 тысяч км в такси 10:27
В Беларуси запретили торговлю пиротехникой 10:24
Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии 10:16
Спасатели МЧС России нашли еще два тела погибших в Бейруте 10:04
В Монголии умер еще один зараженный бубонной чумой 09:53
За отсутствие масок в транспорте москвичей оштрафовали на 237 млн рублей 09:47
СМИ: "Спартак" близок к приобретению футболиста "Страсбура" Кенни Лала 09:35
Франкфуртский марафон отменен из-за коронавируса 09:34
Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод 09:24
Еще 1088 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
Экс-посол России в Минске назвал главную цель протестов в Беларуси 09:21
Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск 09:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Как выяснить, сделана ли мебель из легальной древесины

Текст: Алексей Дуэль

Опрос, проведенный по заказу WWF ("Всемирного фонда дикой природы"), показал, что 80% граждан России считают проблему нелегальных вырубок леса актуальной для страны. Но при этом в законности происхождения сырья для покупаемой мебели или бумаги убеждались только 16% респондентов. Такие данные приводит пресс-служба WWF Россия.

Фото: iStock
Стоимость мировых лесных ресурсов может сократиться на 30%

Отличить бумагу и деревянные изделия, произведенные из законным образом заготовленной древесины, можно по маркировке "Лесного попечительского совета" (FSC), отмечают в WWF.

"Любопытно, что несмотря на такое большое и стабильное внимание общественности к вопросам легальности лесозаготовок, большинство российских потребителей при этом до сих пор не знакомо с маркировкой FSC, - отмечает координатор проектов Лесной программы WWF России Александр Воропаев. - А ведь наличие этой маркировки на товарах - пусть и не единственный, но наиболее очевидный и часто встречающийся знак легальности происхождения древесины. FSC-сертифицированная продукция, будь то бумага, мебель, упаковка или другой товар, сделана из древесины, которая легально заготавливалась в лесу, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство".

Наиболее информированы о знаке FSC оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет, добавили в WWF.

"Сегодня интерес к экологически осознанному потреблению чаще всего проявляет молодежь, - добавляет директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев. - Мы надеемся, что число людей, которые не просто обеспокоены нелегальными рубками, но при этом готовы выбирать товары из сертифицированной древесины, будет расти среди всех категорий граждан".

Специалисты WWF России предлагают всем желающим узнать о знаках экологической маркировки на специальном сайте.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
Главы российского парламента поздравили личный состав и ветеранов ВВС
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу