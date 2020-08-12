Чуть больше месяца остается до Единого дня голосования. В этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах РФ. Большое количество глав и депутатов избираются на муниципальном уровне. Кроме того, состоятся довыборы четырех новых депутатов Госдумы. В общей сложности - более 8700 выборов разного уровня пройдут в 83 регионах. На кону - 77 тысяч мандатов и выборных должностей. Избирательная кампания-2020 идет в сложный период пандемии коронавируса, и это обстоятельство диктует новые "правила игры" как для организаторов выборов, так и для их участников.

Самые значимые - выборы глав регионов. Их отличает широкая география - от Севастополя до Камчатского края - и заметная конкуренция (на место губернатора в среднем претендуют 4-5 человек). Особенность гонки - в половине регионов в качестве кандидатов от власти идут врио глав: в Севастополе, Коми, Чувашии, Камчатском и Пермском краях, Архангельской, Иркутской, Калужской областях и Еврейской автономной области. Это новые управленцы, назначенные и.о. губернатора после ухода предшественника в рамках ротации и обновления органов власти. В остальных девяти регионах баллотируются действующие губернаторы на новый срок.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что ЦИК создает "максимально удобные условия для партий и кандидатов для того, чтобы они не сомневались в том результате, который будет достоверно отражаться именно избирателями". Одно из принципиальных новшеств нынешней кампании - возможность отдать свой голос не только 13 сентября, но и за два дня до него.

Многодневными выборами новшества в этом году не ограничились. На довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях пройдет электронное дистанционное голосование. Такое постановление принял Центризбирком. Ранее онлайн-формат уже тестировался. В том числе и в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию. Эксперты ВЦИОМ отмечали рост поддержки этого инструмента и наличие запроса на дальнейшее его внедрение и масштабирование.

За месяц до выборов политологи обсудили на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "новые электоральные реалии-2020". По мнению экспертов, больше всего внимания будет приковано к 18 субъектам, где состоятся прямые выборы высших должностных лиц. В борьбе за кресло губернатора во всех этих регионах будут участвовать либо действующие руководители, либо исполняющие обязанности. Эксперты и политологи отмечают рост политической активности, в том числе и кандидатов на губернаторских выборах, и ожидают усиления конкуренции. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев привел для сравнения данные: всего были выдвинуты 147 человек, 91 зарегистрирован, на прошлых выборах высших должностных лиц по этим же регионам выдвинуты 122 человека, 84 зарегистрированы. "Как вы понимаете, рост этого количества также свидетельствует об увеличении конкурентности, активном участии людей и, в общем, неплохой подготовке", - заметил он. Политолог также отметил и активность новых партий при выдвижении в законодательные органы власти регионов, связав это в том числе и с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов согласился с коллегой и заявил, что для парламентских партий выборы-2020 могут стать неким тестированием всех систем накануне большой федеральной кампании. Он считает, что это связано и с выходом из пандемии коронавируса - общество соскучилось по нормальной жизни, в том числе и политической.

"Предстоящая кампания в следующем году в Госдуму подталкивает некоторые партии к активному участию в нынешних выборах с целью получить определенное представительство в региональных парламентах, чтобы, например, облегчить способ выдвижения в следующем году на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее", - подчеркнул Мартынов.

Для парламентских партий выборы-2020 могут стать своего рода тестом на доверие накануне большой федеральной избирательной кампании-2021

Еще одна особенность кампании-2020 - активность непарламентских партий. Наряду с парламентскими они включились и в губернаторские кампании, и в думские. Так, "Патриоты России" зарегистрировали своих кандидатов в губернаторы в шести регионах, Партия Роста - в четырех, "Родина" - в двух. А в борьбе за места в заксобрания свои силы пробуют в том числе и четыре новые партии, получившие право на участие в выборах в этом году: "За Правду" Захара Прилепина, "Новые люди", Партия прямой демократии и "Зеленая альтернатива". Политолог Алексей Чеснаков считает, что новые партии имеют шансы избраться в некоторых регионах. При этом он напомнил, что где-то списки от партий не были зарегистрированы, но, по его мнению, это вызвано "скорее техническими и технологическими проблемами, для новичков они естественные".

Максим Григорьев рассказал о ситуации с регистрацией кандидата в губернаторы Архангельской области от "Яблока" Олега Мандрыкина. "У партии "Яблоко" ни одного муниципального депутата, я так понимаю, вообще нет в Архангельской области... Партия "Единая Россия" попросила своих депутатов - кто будет обращаться, всем давать возможность, подписываться", - рассказал он, добавив, что почему-то представители этого кандидата предлагали депутатам подписываться повторно. Напомним, что избирательная комиссия Архангельской области в минувшую пятницу зарегистрировала кандидатами в губернаторы шесть претендентов из восьми, подавших документы. Это врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости. Двое, в том числе Мандрыкин, не собрали необходимое число подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку.

Алексей Мартынов обратил внимание и на практику широкого общественного наблюдения, причем не только непосредственно за самим голосованием, но и за всеми этапами предвыборной кампании, назвав ее перспективной. Он также отметил, что организаторы выборов стали более внимательно и заботливо относиться к участникам - в пример он привел ситуацию в Костромской области. "Мне понравился эпизод в Костромской области, когда местные коммунисты провели конференцию, грубо говоря, с нарушениями, принесли документы (в избирком. - Ред.), сдали. Раньше формально относились: принес документы, сдал и сдал, потом за день посмотрели, и все, ребята, до свидания. В этот цикл избирком позвал: пожалуйста, посмотрите, исправьте, пожалуйста, проведите, пожалуйста, еще раз конференцию. Провели - все зарегистрировали. Я такого, честно говоря, не помню", - отметил эксперт.