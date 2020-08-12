Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа

Авиационные власти Казахстана объявили, что с 17 августа планируют возобновить пассажирское авиасообщение с Россией. Восстановление будет проходит поэтапно, сообщил комитет гражданской авиации в правительстве республики. При этом официальных данных том, что с российской стороны выдано разрешение на полеты, пока нет.

По данным казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития, планируется также разморозить сообщение с Беларусью, Украиной, Германией, Голландией, Египтом и ОАЭ. Что касается российского направления, то еще нет ясности, сколько рейсов будет выполняться и по каким именно маршрутам - во многом это зависит от их востребованности. По данным минздрава Казахстана, в стране выявлено более 100 тысяч заболевших COVID-19. Почти 75 тысяч пациентов выздоровели, 1269 человек скончались.