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12.08.2020 16:14
Рубрика: В мире

Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Авиационные власти Казахстана объявили, что с 17 августа планируют возобновить пассажирское авиасообщение с Россией. Восстановление будет проходит поэтапно, сообщил комитет гражданской авиации в правительстве республики. При этом официальных данных том, что с российской стороны выдано разрешение на полеты, пока нет.

Фото: iStock
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По данным казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития, планируется также разморозить сообщение с Беларусью, Украиной, Германией, Голландией, Египтом и ОАЭ. Что касается российского направления, то еще нет ясности, сколько рейсов будет выполняться и по каким именно маршрутам - во многом это зависит от их востребованности. По данным минздрава Казахстана, в стране выявлено более 100 тысяч заболевших COVID-19. Почти 75 тысяч пациентов выздоровели, 1269 человек скончались.

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