Команды Беларуси отправляются на Международные армейские игры

Мастеров танкового биатлона провожают 12 августа с аэродрома в Мачулищах в Белорусской области в подмосковное Алабино для участия в Международных армейских играх, сообщил источник в пресс-службе министерства обороны РБ, добавив, что экипажи в этом году выступят на танках Т-72Б3.

В военном ведомстве дали понять, что в этом году белорусские военные выступят в 22 конкурсах АрМИ. Планируется, что на своей территории Беларусь примет три конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".

Условия проведения конкурсов, отмечают военные обозреватели, в этом году изменились и стали сложнее с учетом опыта, приобретенного в различных вооруженных конфликтах. В "Танковом биатлоне", например, увеличено количество целей и способов их поражения, а огневое поражение стало основным показателем.

А в конкурсе "Чистое небо", по словам начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева, которого цитировала ранее газета "Красная звезда", включен дополнительный этап "Уничтожение беспилотных летательных аппаратов", в конкурс "Авиадартс" в номинации "Истребительная авиация" включен элемент "маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары". Кроме того, уточнил генерал, объединены конкурсы "Мастера автобронетанковой техники" и "Рембат".

Как уже информировал "СОЮЗ", Армейские игры стартуют 23 августа. Благодаря мерам защиты от коронавирусной инфекции, участие в играх будет не более опасным, чем в параде Победы, заверил генерал-полковник.

Правда, уточнил он, в этом году планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств, но в связи с невозможностью ряда государств-соорганизаторов провести часть конкурсов на своей территории из-за коронавирусной инфекции география проведения игр, к сожалению, уменьшилась.

В итоге шесть конкурсов, по словам генерала, будут проведены на территории четырех государств: в Армении - "Воин мира", в Азербайджане - "Кубок моря", "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж" - в Беларуси, а "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - в Узбекистане.

Остальные 24 конкурса, которые стартуют 23 августа, пройдут на территории России.