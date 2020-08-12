Космические силы США заявили о праве на наступательные операции

Космические силы Соединенных Штатов могут прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям для защиты национальных интересов. Об этом говорится в обнародованной в понедельник доктрине Космических сил.

Этот 64-страничный текст под названием Spacepower ("Космическая мощь") стал первым основополагающим документом нового вида вооруженных сил США, пишет ТАСС. В нем отмечается, что наступательные операции, имеющие важное значение для достижения превосходства в космосе, могут проводиться тогда, когда это оправданно. При этом они могут осуществляться не только в отношении средств противокосмической обороны, но и полного спектра оборонных возможностей противника, включая наземные цели и цели в киберпространстве.

Командующий Космическими силами генерал ВВС Джон Реймонд в интервью порталу Space News заявил, что данный документ уже одобрен в Пентагоне и разослан лидерам государств - союзникам Соединенных Штатов. По его словам, доктрина - это непостоянный документ, который будет меняться.

Напомним, Космические силы США были официально учреждены в декабре 2019 года.