"Краснодар" начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф

Футбольный клуб "Краснодар" стартует в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21 с последнего этапа отбора - раунда плей-офф.

Это стало возможным, поскольку победителем Лиги Европы точно станет команда, получившая путевку в групповой этап Лиги чемпионов через национальное первенство.

В полуфинал турнира вышли "Севилья", "МЮ", "Интер" и "Шахтер". Таким образом, французский "Ренн" избежит участия в квалификации и выйдет напрямую в группу. Благодаря этому "Краснодар" не сыграет в третьем (предпоследнем) раунде квалификации, а примет участия в раунде плей-офф.

Напомним, в прошлом сезоне краснодарцы финишировали на третьем месте в Премьер-лиге и попали в квалификацию главного еврокубка, где прошли португальский "Порту", но уступили греческому "Олимпиакосу".

Прямые путевки в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов от России получили питерский "Зенит" и столичный "Локомотив".