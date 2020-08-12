Лавров и Макей обсудили двустороннее сотрудничество

10 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей проинформировал коллегу об итогах прошедшей кампании по выборам Президента Беларуси. Сергей Лавров в свою очередь попросил передать его поздравления с победой действующему главе белорусского государства.

"Стороны обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, в том числе в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы, - отметили в МИД. - Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации".

Стороны договорились и далее взаимодействовать по линии внешнеполитических ведомств и загранучреждений, в том числе для оперативного решения возникающих вопросов практического характера.