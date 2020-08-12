Лавров: Коронавирус всех уравнял

По словам Лаврова, пандемия показала, что большинство угроз в современном мире носят глобальный характер, и "отсидеться в стороне не получится". Вместе с тем, мир так и не извлек урок из кризиса - разногласия и конъюнктурные интересы остались.

"Позитивного прорыва не произошло. В мировых делах продолжается накопление конфронтационности <...> Вместо сплочения потенциалов в борьбе с коронавирусом мы наблюдаем попытки искать виноватых в распространении инфекции", - отметил шеф российской дипломатии.

Разговоры о том, что штамм "короны" мог бы использоваться террористами, Лавров назвал спекуляциями.

"В контексте пандемии или вне его мы считаем абсолютно недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, в том числе в форме провокационных заявлений", - подчеркнул министр.

При этом он признал, что перед человечеством по-прежнему стоит задача предотвратить утечку опасных химических веществ, биологических агентов и технологий производства оружия массового уничтожения. Сергей Лавров напомнил, что еще четыре года назад Россия предлагала разработать на платформе женевской Конференции по разоружению международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма.