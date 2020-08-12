Бой между двумя супертяжами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который состоится 22 августа в "Бойцовском саду" на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна, станет отличным шансом для Русского Витязя выйти на титульный поединок.

Такое мнение высказал бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев.

- Ни для кого не секрет, что англичане сделали этот бой как хорошую проверку для Уайта и заодно как возможность для нашего Александра Поветкина, - цитирует Лебедева пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Победа над Уайтом даст Поветкину шанс сразиться за чемпионский пояс. Исход боя зависит от того, кто сумеет навязать свою тактику боя, кто выдержит свой план на бой. У Поветкина все неплохо с выносливостью, у него есть большой опыт. Но и Уайт прибавляет. Нас ждет очень зрелищный и конкурентный поединок. Именно за это люди любят профессиональный бокс.