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12.08.2020 22:10
Рубрика: Спорт

Витязь выстоит

Лебедев дал прогноз на бой Поветкина
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8233)
Бой между двумя супертяжами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который состоится 22 августа в "Бойцовском саду" на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна, станет отличным шансом для Русского Витязя выйти на титульный поединок.

Такое мнение высказал бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Поветкин обещает зрелищный бой с Уайтом

- Ни для кого не секрет, что англичане сделали этот бой как хорошую проверку для Уайта и заодно как возможность для нашего Александра Поветкина, - цитирует Лебедева пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Победа над Уайтом даст Поветкину шанс сразиться за чемпионский пояс. Исход боя зависит от того, кто сумеет навязать свою тактику боя, кто выдержит свой план на бой. У Поветкина все неплохо с выносливостью, у него есть большой опыт. Но и Уайт прибавляет. Нас ждет очень зрелищный и конкурентный поединок. Именно за это люди любят профессиональный бокс.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои Александр Поветкин

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