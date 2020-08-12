Легендарное приложение от Google стало доступно на большинстве смартфонов

Хорошие новости: знаменитую "звонилку" Google, которая раньше была доступна только на чистом Android и небольшом количестве "избранных" устройств, теперь можно установить практически на любой смартфон, пишет Android Police.

По данным издания, приложение "Телефон" (Google Phone) теперь работает на смартфонах Samsung и OnePlus, а также Asus, Oppo и ряда других брендов. Android Police пишет о "практически любом смартфоне".

Единственная оговорка: речь пока что идет о бета-версии приложения. Чтобы воспользоваться им, пользователю нужно будет зарегистрироваться в программе тестирования. Регистрация может быть недоступна в некоторых регионах, а часть функций - работать некорректно или отсутствовать.