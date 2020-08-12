Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Британские власти в среду официально объявили о том, что страна впала в рецессию, определяемую как два последовательных квартала экономического спада. Подобное произошло впервые за 11 лет с момента кризиса 2008-2009 годов из-за воздействия последствий пандемии на экономику и свело на нет усилия британского правительства по подъему показателей валового внутреннего продукта страны (ВВП) за последние 17 лет.

Канцлер британского кабинета министров Риши Сунак в интервью ВСС предупредил о новой волне потери рабочих мест, заявив, что для британцев "настали тяжелые времена". Сокращение британского национального ВВП на 20,4% во втором квартале - самое крупное падение среди всех крупных экономик, о которых объявили страны G7 на сегодняшний день.

По словам Сунака, оно произошло из-за значительного снижения объемов продаж товаров и покупательной способности граждан страны, а также из-за массового закрытия ряда предприятий и фирм на протяжении нескольких месяцев. Британское Управление национальной статистики (ONS) подтвердило, что спад экономики в большей степени был вызван закрытием магазинов, гостиниц, ресторанов, школ и автомастерских в Альбионе. Сектор услуг, на который приходится четыре пятых экономики страны, испытал самый большой квартальный спад за всю историю наблюдений. Остановка заводов также привела к самому низкому уровню производства автомобилей с 1954 года. Наибольший экономический спад был зафиксирован в апреле, в разгар действия режима изоляции в Соединенном Королевстве.