Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал совещание по актуальным вопросам с участием членов Совета безопасности страны. Прежде всего, речь идет о защите конституционного строя и нормальной работе госорганов, передает агентство БЕЛТА.

Во время заседания глава государства дал понять, что в приоритете повестки также экономические вопросы, которые напрямую связаны с социально-политической обстановкой. В частности, Лукашенко заявил, что считает ядром протестов лиц с криминальным прошлым, а также безработных, которые вышли "гулять по проспектам". В этой связи правительству предстоит принять дополнительные меры по трудоустройству граждан и обсудить дополнительные меры по стимулированию экономики.