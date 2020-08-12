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12.08.2020 15:47
Рубрика: В мире

Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя

Текст: Марина Алешина

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал совещание по актуальным вопросам с участием членов Совета безопасности страны. Прежде всего, речь идет о защите конституционного строя и нормальной работе госорганов, передает агентство БЕЛТА.

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Во время заседания глава государства дал понять, что в приоритете повестки также экономические вопросы, которые напрямую связаны с социально-политической обстановкой. В частности, Лукашенко заявил, что считает ядром протестов лиц с криминальным прошлым, а также безработных, которые вышли "гулять по проспектам". В этой связи правительству предстоит принять дополнительные меры по трудоустройству граждан и обсудить дополнительные меры по стимулированию экономики.

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