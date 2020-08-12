Машинист и два пассажира погибли при аварии поезда в Шотландии

Новость о трагическом происшествии пришла из Шотландии: там на северо-востоке сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Абердина в Глазго. Как передает CNN, три человека - два пассажира и сам машинист, который, впрочем, пока не опознан, - погибли.

Катастрофа произошла из-за аномальных ливней и оползня. Еще шесть человек были госпитализированы. Остальные пассажиры, находившиеся в составе из шести вагонов, считаются пока пропавшими без вести. Дело в том, что у властей нет списков пассажиров. Спасатели продолжают поисковые работы. Весь масштаб бедствия еще предстоит установить.