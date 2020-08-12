Медведев: США пытаются использовать интернет как свою вотчину

"Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину", - сказал он на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом.
Медведев также добавил, что США полностью контролируют систему управления доменными именами. "Напомню то, что и так все отлично знают. Соединенные Штаты Америки полностью контролируют систему управления доменными именами, определения IP-адресов", - пояснил заместитель председателя Совбеза. Он подчеркнул, что так быть не должно. Кроме того, Медведев напомнил, что США обсуждали идею о том, чтобы отрезать Россию от системы верификации платежей (от системы SWIFT - прим. "РГ"). "Сейчас такому весьма серьезному, жесткому давлению подвергается Китайская Народная Республика", - сказал он и указал на то, что "часть этих санкций" и способов давления касаются интернета.
Поэтому Россия должна быть максимально готова к возможным ограничительным решениям со стороны США в будущем.
Так, Медведев заявил о необходимости актуализировать проект концепции безопасного интернета. "Нужно придать новый импульс для того, чтобы обеспечить суверенное право государства на управление интернетом в национальном информационном пространстве, в нашем национальном сегменте", - отметил он.
По словам Медведева, РФ исходит из того, что государство должно иметь право само управлять своим информационным пространством. И такую работу российская сторона должна проводить на международном уровне.
Медведев напомнил, что в России принят закон о создании национальной системы маршрутизации сетевого трафика, который должен позволить обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов от атак.