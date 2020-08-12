Медведев: США пытаются использовать интернет как свою вотчину

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что США пытаются использовать интернет как инструмент для обеспечения исключительно своих целей.

"Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину", - сказал он на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом.

Медведев также добавил, что США полностью контролируют систему управления доменными именами. "Напомню то, что и так все отлично знают. Соединенные Штаты Америки полностью контролируют систему управления доменными именами, определения IP-адресов", - пояснил заместитель председателя Совбеза. Он подчеркнул, что так быть не должно. Кроме того, Медведев напомнил, что США обсуждали идею о том, чтобы отрезать Россию от системы верификации платежей (от системы SWIFT - прим. "РГ"). "Сейчас такому весьма серьезному, жесткому давлению подвергается Китайская Народная Республика", - сказал он и указал на то, что "часть этих санкций" и способов давления касаются интернета.

Поэтому Россия должна быть максимально готова к возможным ограничительным решениям со стороны США в будущем.

Так, Медведев заявил о необходимости актуализировать проект концепции безопасного интернета. "Нужно придать новый импульс для того, чтобы обеспечить суверенное право государства на управление интернетом в национальном информационном пространстве, в нашем национальном сегменте", - отметил он.

По словам Медведева, РФ исходит из того, что государство должно иметь право само управлять своим информационным пространством. И такую работу российская сторона должна проводить на международном уровне.

Медведев напомнил, что в России принят закон о создании национальной системы маршрутизации сетевого трафика, который должен позволить обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов от атак.