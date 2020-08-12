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Михаил Ефремов "пропал" из больницы

Новости
    12.08.2020, 14:19
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, накануне госпитализированный прямо из зала суда в предынсультном или же предынфарктном (предположительно) состоянии, пропал из Боткинской больницы.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
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Во всяком случае, пациент Михаил Ефремов не значится в базе данных столичной больницы имени С.П. Боткина. О чем агентству сообщили в контактном центре медицинского учреждения.

"Данного пациента у нас нет", - цитирует ТАСС оператора контактного центра больницы, отвечающего на вопрос корреспондента.

Ранее в больнице рассказали, что состояние артиста стабилизировалось, и он находится у них в нейрореанимации.

Меж тем назначенное на сегодня в Пресненском суде Москвы заседание по делу актера отложено на 18 августа. При этом в суде заверили, что в Боткинскую больницу отправлен запрос для уточнения диагноза Ефремова.

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