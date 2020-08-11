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В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова

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    11.08.2020, 19:04
Текст:   Олег Усков

Состояние актера и режиссера Михаила Ефремова, доставленного сегодня прямо из зала суда в больницу, как сообщалось, в предынсультном или предынфарктном состоянии, стабилизировалось.

Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС
Александр Ширвиндт попал в ДТП

При этом артист продолжает оставаться в нейрореанимации. О чем передает ТАСС со ссылкой на свой источник в Боткинской больнице.

"Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации", - сказал собеседник агентства.

Уточнено: 56-летнему заслуженному артисту РФ предварительный поставлен диагноз "инсульт".

В итоге сегодняшнее судебное заседание, где мог состояться допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП, было перенесено на среду.

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