В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова

Состояние актера и режиссера Михаила Ефремова, доставленного сегодня прямо из зала суда в больницу, как сообщалось, в предынсультном или предынфарктном состоянии, стабилизировалось.

При этом артист продолжает оставаться в нейрореанимации. О чем передает ТАСС со ссылкой на свой источник в Боткинской больнице.

"Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации", - сказал собеседник агентства.

Уточнено: 56-летнему заслуженному артисту РФ предварительный поставлен диагноз "инсульт".

В итоге сегодняшнее судебное заседание, где мог состояться допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП, было перенесено на среду.