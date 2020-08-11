Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Советский, российский актер, режиссер и чтец-декламатор Михаил Ефремов, которому на сегодняшнем судебном заседании стало дурно, госпитализирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее медики "скорой помощи", прибывшие в суд на вызов, заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние.

Об этом сообщает РИА Новости. Уточняя: обвиняемый в смертельном ДТП актер сейчас в Боткинской больнице.

"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", - рассказал собеседник агентства в больнице.

В результате заседание суда перенесли на утро среды.