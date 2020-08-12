Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты

В белорусском МВД привели подробности столкновений минувшей ночи в Минске и других городах республики, где имели место беспорядки. По данным ведомства, милиции пришлось открыть огонь на поражение в Бресте в ответ на насильственные действия со стороны протестующих. Это было сделано в целях самообороны. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА, которое цитирует пресс-службу ведомства.

По данным белорусских силовиков, речь идет о гражданах, которые были вооружены арматурой. Сотрудники милиции произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако они не возымели эффекта. Тогда в целях "защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение", подтвердили в министерстве. Там также признали, что один из нападавших получил ранение.

По данным БЕЛТА, за последние двое суток на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии были совершены нападения, в том числе восемь умышленных наездов на автомобилях. Такие ЧП зафиксированы в Минске, Барановичах и Жодино.