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12.08.2020 12:33
Рубрика: Общество

Министр здравоохранения пояснил, когда от COVID-19 привьют пенсионеров

Текст: Ирина Невинная
Первыми новую вакцину в рамках продолжающихся клинических исследований получат медицинские работники и учителя. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Минздраве глава ведомства Михаил Мурашко.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

По его словам, первые партии вакцины начнут отгружаться в регионы в ближайшие дни, и уже через две недели, как планируют в Минздраве, можно будет начать вакцинацию.

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
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Михаил Мурашко еще раз подтвердил, что прививки будут строго добровольными. Все участники будут занесены в особый регистр вакцинированных и в течение полугода останутся под пристальным наблюдением врачей. Кроме того, участники третьей фазы исследований смогут установить мобильные приложения на телефоны для передачи данных о состоянии здоровья и быстрой связи с курирующими врачами.

"Разрабатывается мобильное приложение, благодаря которому каждый получивший вакцинацию сможет быстро сообщить о малейших изменениях своего самочувствия", - подчеркнул министр.

Что касается проведения прививок для пенсионеров, в Минздраве уточнили, что существующий порядок требует расширения проведения клинических испытаний. Так как до сих пор вакцина тестировалась на добровольцах работоспособного возраста и без отклонений в состоянии здоровья.

При этом академик Гинцбург отметил, что он сделал себе прививку в качестве эксперимента, несмотря на свои 69 лет, и "уже пять месяцев чувствует себя превосходно".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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