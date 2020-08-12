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12.08.2020 22:03
Рубрика: Экономика

Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При этом прогноз по мировому производству пшеницы в сезоне 20/21 снижен почти на 3,5 млн тонн. Наибольшее сокращение урожая USDA прогнозирует для ЕС (минус 4 млн тонн). Также на 1 млн тонн меньше соберут в Казахстане и Турции.
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В течение последних нескольких недель российские эксперты также пересматривали свои прогнозы по урожаю зерновых в сторону увеличения. По оценке генерального директора аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, в этом сезоне Россия может собрать 127,5 млн тонн зерновых - это второй результат после рекорда в 135,5 млн тонн в 2017 году. В том числе урожай пшеницы может составить 81 млн тонн. Без учета Крыма урожай эксперт оценивает почти в 80,4 млн тонн.

"Минсельхоз США явно недооценивает наш урожай. Проблемы двух регионов юга России и четырех в Сибири и на Урале компенсируются рекордами центра и Волги. В центре урожайность выше рекордного 2017 года на 6%, а в Поволжье выросла до уровня рекордного 2017 года. При этом надо учитывать, что в этом году под пшеницу задействована рекордная с 1982 года площадь. По данным Росстата, в 2020 году под пшеницу отдано 29,4 млн га (на 1,3 млн га больше, чем в 2019 году)", - подсчитывает Павенский.

По данным российского Минсельхоза, на 7 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с более 41% площади, и это больше, чем на ту же дату в прошлом году. При этом пшеница убрана более чем с половины площади. Ее урожайность уже превышает показатели прошлого года. Российский Минсельхоз пока не менял своего прогноза по урожаю зерновых - 122,5 млн тонн.

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