В Минспорта России объявили о выделении единовременной финансовой субсидии для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Средства будут направлены в том числе и для погашения солидного долга перед World Athletics - это международная федерация "королевы спорта".

Напомним, что оплата долга необходима для того, чтобы World Athletics снова разрешила выступать нашим спортсменам на соревнованиях под эгидой организации, пусть и в нейтральном статусе. Сумма долга - 6,31 млн долларов, это совокупно штраф за допинговые нарушения и оплата расходов комиссии по расследованию.

Вообще-то штраф должен был быть оплачен до 1 июля, однако по объективным причинам случилась просрочка. Далее в World Athletics все-таки пошли навстречу российской стороне и перенесли крайний срок оплаты до 15 августа.