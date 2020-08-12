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12.08.2020 20:14
Рубрика: Спорт

Помощь "королеве"

Минспорта спасает нашу легкую атлетику финансами
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
В Минспорта России объявили о выделении единовременной финансовой субсидии для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Средства будут направлены в том числе и для погашения солидного долга перед World Athletics - это международная федерация "королевы спорта".

Напомним, что оплата долга необходима для того, чтобы World Athletics снова разрешила выступать нашим спортсменам на соревнованиях под эгидой организации, пусть и в нейтральном статусе. Сумма долга - 6,31 млн долларов, это совокупно штраф за допинговые нарушения и оплата расходов комиссии по расследованию.

Вообще-то штраф должен был быть оплачен до 1 июля, однако по объективным причинам случилась просрочка. Далее в World Athletics все-таки пошли навстречу российской стороне и перенесли крайний срок оплаты до 15 августа.

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