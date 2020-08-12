Минсвязи Беларуси подтвердило восстановление интернета в стране

В Беларуси полностью восстановлена работа интернета, который не функционировал с 9 по 11 августа. Об этом говорится на сайте министерства связи и информатизации Беларуси.

По версии министерства, ограничения имели место из-за "множественных кибератак" на порталы госорганов и всю сетевую инфраструктуру белорусских операторов. Теперь все неполадки устранены, и со среды интернет снова функционирует, доступны соцсети и мессенджеры.

В Минсвязи также заявили, что операторам рекомендовано пересчитать абонентскую плату за те дни, когда граждане остались без выхода в глобальную сеть.