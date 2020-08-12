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12.08.2020 15:37
Рубрика: Экономика

Минтранс обсудит повышение цен на авиакеросин с участниками рынка

Текст: Евгений Гайва
Минтранс обсудит повышение цен на авиационный керосин с представителями всех заинтересованных органов госвласти и топливных компаний-поставщиков авиакеросина, сообщили в Минтрансе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Консультации пройдут в составе рабочей группы. "В нее войдут представители всех заинтересованных ФОИВов, в том числе Минэнерго России и ФАС, а также АЭВТ и топливных компаний-поставщиков авиакеросина. Первое заседание рабочей группы пройдет на следующей неделе на площадке Минэнерго России", - говорится в сообщении Минтранса.

Фото: iStock
Авиаперевозчики могут повысить цены на билеты из-за подорожания топлива

Ранее в министерство обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой проверить ситуацию с ценообразованием авиакеросина в российских аэропортах.

По данным АВЭТ, рост цен на топливо в августе по сравнению с июлем в аэропорте Кольцово (Екатеринбург) составил 62,1%, в подмосковном Жуковском - 36%, в Пулково (Санкт-Петербург) - 18%, в аэропорту Владивостока - 20,4%, Благовещенска - 21,1%, Иркутска - 28,1%, Краснодара - 48,4%, Красноярска - 48,6%. В Ассоциации отметили, что это нивелируют принятые правительством решения по восстановлению отрасли после кризиса.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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