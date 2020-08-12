Информация Минюста России

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Политическая партия "Демократическая правовая Россия" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.2020 вступило в законную силу 03.07.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 29.07.2020 за ГРН 2207706875748.

2. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2020 вступило в законную силу 16.07.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 30.07.2020 за ГРН 2207707078962.