Минздрав Беларуси назвал фейками посты об отказывающих в помощи медиках

В Министерстве здравоохранения Беларуси опровергли сообщения о том, что бригады медиков якобы не оказывают экстренную помощь пострадавшим в беспорядках. Такое попросту невозможно. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В белорусском Минздраве отметили, что все подобные слухи распространяются в соцсетях из взломанных аккаунтов, однако нет ни одного реального очевидца, кто бы наблюдал подобные эксцессы собственными глазами и сообщал бы о них от своего имени. Таким образом, речь идет об анонимных фейках. "Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией", - отметили чиновники, призывая врачей сохранять спокойствие и решать все проблемы путем диалога.