Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Татьяне Голиковой организовать подготовку решений для продления стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусной инфекцией. Документы должны быть выпущены оперативно, указал он.

В ситуации с COVID-19 всю систему здравоохранения страны потребовалось сориентировать на борьбу с новым вирусом. "Заболевшие получали все необходимое лечение, и это заслуга наших врачей, медсестер и других медицинских работников, - подчеркнул глава кабинета министров на заседании правительства. - Мы очень благодарны за их труд. Они каждый день спасают тысячи жизней".