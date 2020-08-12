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12.08.2020 13:55
Рубрика: Власть

Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Татьяне Голиковой организовать подготовку решений для продления стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусной инфекцией. Документы должны быть выпущены оперативно, указал он.

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
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В ситуации с COVID-19 всю систему здравоохранения страны потребовалось сориентировать на борьбу с новым вирусом. "Заболевшие получали все необходимое лечение, и это заслуга наших врачей, медсестер и других медицинских работников, - подчеркнул глава кабинета министров на заседании правительства. - Мы очень благодарны за их труд. Они каждый день спасают тысячи жизней".

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