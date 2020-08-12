Москалькова предложила создать международный банк вакансий для молодежи

Международный банк трудовых вакансий для молодежи предложила создать Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она высказала свое предложение на Самаркандском форуме по правам человека "Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека", открывшемся сегодня.

Она считает, что такой банк может и должен помочь в трудоустройстве молодежи. Отметив, что в период пандемии самыми сложными были вопросы образования, трудоустройства и медицинского обеспечения, она подчеркнула важность возможности "в рамках Международной конвенции прав человека выйти на право создания международного банка трудовых ресурсов, трудовых мест и молодежную миграционную политику".

- Международный банк рабочих мест мог бы дать возможности нашей молодежи большего выбора и поддержки со стороны государств, - цитирует ее слова ТАСС.

Татьяна Москалькова традиционно для себя отметила важность правового просвещения молодежи и предложила поработать над созданием единого учебника по правам человека под эгидой ООН. Она рассказала на форуме об опыте России, каждый год проводящей единый урок по правам человека. В 2017-2019 годах его аудитория, по данным омбудсмена, составила 19 миллионов человек.

Сейчас, по ее словам, как раз не хватает "международной площадки, чтобы учесть разные мнения и разные позиции в этой дискуссии". Она считает важным создать и общий международный учебник ООН, который стал бы своего рода стандартом и методологической базой в вузах государств.