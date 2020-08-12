Мурашко ответил на зарубежную критику российской вакцины от COVID-19

Высказанные за рубежом опасения по поводу российской вакцины безосновательны и вызваны конкурентной борьбой, - заявил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге в министерстве.

Он пояснил, что вакцина делалась не с нуля, для ее разработки использовалась хорошо известная, успешно применяемая технологическая платформа, на основании которой в НИЦ Гамалеи ранее создали вакцину от лихорадки Эбола. Еще одна подобная вакцина - от смертельного ближневосточного синдрома, вызываемого вирусом MERS, - проходит клинические исследования.

Министр пояснил, что подобные векторные вакцины сегодня тестируются несколькими ведущими мировыми производителями, в частности, речь идет о вакцинах, разработанных в Британии и Китае. "Очевидно, негативные высказывания по поводу российской разработки связаны с конкурентной борьбой", - считает Михаил Мурашко.

Министр пояснил, что ускоренный порядок проведения тестирования вакцины в условиях продолжающейся пандемии ввела не только наша страна - в том же ключе действуют регуляторы США и ЕС.

Мурашко подчеркнул, что при подготовке к регистрации нового препарат были соблюдены все нормы и правила, причем они гармонизированы и с международными требованиями.

"Вакцина от коронавируса сделана на платформе, ранее испытанной более чем на 3,5 тыс. человек", - пояснил на брифинге директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя вопрос о безопасности нового препарата. "Вакцина от лихорадки Эбола и три ее варианта, зарегистрированные в России, вакцина от MERS, которая проходит клинические испытания, но она еще не зарегистрирована, и еще порядка четырех вакцинных препаратов, находящихся на различных стадиях, но уже вступивших в клинические испытания, и нынешняя вакцина, которая была зарегистрирована, все они сделаны совершенно на одной и той же платформе", - пояснил академик.