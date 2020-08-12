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12.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

На этой неделе курс доллара трижды испытают на прочность

Текст: Георгий Панин
До конца этой недели станет ясно, сможет ли российская валюта найти в себе силы, чтобы вернуться в июльский курсовой коридор от 70,50 до 72,30 рубля за доллар.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для оптимизма есть три причины. О них "Российской газете" рассказал Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ":

Фото: iStock
Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

- Несмотря на то, что начало недели ознаменовалось очередным ослаблением рубля, уже во вторник российская валюта сумела отыграть часть утраченных ранее позиций по отношению к доллару и евро. И у нее, - не исключает аналитик, - есть шансы продолжить это движение.

На то есть несколько причин. Во-первых, инвесторы ждут очередной пакет стимулирующих мер для американской экономики. Правда, пока республиканцы и демократы несколько недель не могут прийти к единому мнению и продолжают вести жаркие споры насчет объема помощи. Но в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что администрация Белого дома и Конгресс могут достичь соглашения уже на этой неделе.

Во-вторых, живой интерес для рынков представляют запланированные на 15 августа американо-китайские переговоры. Их цель - мониторинг соблюдения ранее заключенных торговых договоренностей, которые в 2019 года были одним из основных раздражителей для финансовых рынков.

В-третьих, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. На торгах во вторник они вновь превысили отметку 45 долларов за баррель. Рост цен на черное золото подогревается опубликованными данными от нефтесервисной компании Baker Hughes. Ее аналитики утверждают, что на седьмое августа снижение числа действующих нефтяных буровых установок в США установило новый рекорд семидневки.

Доходы России от экспорта нефти растут быстрее объема поставок

Эту новость подогрело заявление главы саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амина Нассера о том, что спрос на сырую нефть в Азии практически вернулся к "докоронакризисному" уровню. По оценке Нассера, сейчас спрос составляет порядка 90 миллионов баррелей в сутки. И, по его прогнозу, до конца этого года спрос может выйти на уровень 95-96 миллионов баррелей в сутки.

Учитывая все это, можно ожидать, что до конца недели будет решаться вопрос о том, сможет ли российская валюта найти в себе силы пробить уровень 72 и перейти в июльский коридор 70,50-72,30 по отношению к доллару.

Пока же пара доллар/рубль вплотную приблизилась к нижней границе сформировавшегося в начале августа диапазона 72,60-74,68.

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