На Еву Грин подали в суд за срыв съемок

Продолжает развиваться ситуация вокруг одной из "девушек Бонда", сорокалетней французской актрисы и модели Евы Грин.

Напомним суть. Компания White Lantern подала на Грин в суд, обвинив актрису в срыве съемок британского научно-фантастичекого фильма "Патриот" (A Patriot), где она должна была сняться в главной роли и выступить исполнительным продюсером, но отказалась.

Теперь Ева должна White Lantern более 131 миллиона долларов, куда бухгалтерами заверстана и сумма, которую, по подсчетам аналитиков, мог принести прокат ленты.

Отмечается что "Патриота", анонсированного еще два года назад, White Lantern планировали снять в Ирландии в течение пары месяцев, но начались проволочки, и работы сначала перенесли, а затем и вовсе свернули. И все из-за Грин и ее, как уверяет юрист компании, необоснованных требований по персоналу.

Среди требований - привлечение к проекту продюсера Пола Сарони ("Молодость") и работавшего на "Звездных войнах" специалиста по спецэффектам Джорджа Зуера. Без которых, по мнению Грин, съемки были невозможны. Тогда как на студии абсолютно уверены в обратном. Тем более что услуги названных кинематографистов серьезно ударили бы по достаточно скромному бюджету "Патриота" (четыре миллиона фунтов стерлингов).

Хотя, с другой стороны, есть сведения, что дополнительные расходы на "своих" людей - около 330 тысяч долларов - Грин собиралась погасить из собственного кармана. В итоге, передает Deadline, сторона Грин вчинила White Lantern встречный иск, указав: ее контракт подразумевал гонорар в 800 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона долларов) даже в том случае, если фильм не снимут.

Также актриса требует от компании возместить ей на расходы адвокатов по текущему делу. Поскольку это не она, а компания нарушала контракт, в то время как все выдвинутые против нее обвинения - ложные. Хотя бы потому, что это White Lantern вдруг в одностороннем порядке остановили производство ленты прошлой осенью. Тогда как г-жа Грин, "человек с безупречной двадцатилетней профессиональной репутацией", во всеоружии была готова окунуться в творческие процессы.

Сложившуюся ситуацию рассмотрит Высокий суд Лондона.