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Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен

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    10.08.2020, 18:10
Текст:   Юлия Авакова

Британское издание Radio Times провело очередной опрос, целью которого состояла в том, чтобы выяснить, кто из актеров, сыгравших роль "агента 007", персонажа, созданного английским писателем Яном Флемингом, является любимцем современной зрительской аудитории Соединенного Королевства.

Всего в голосовании приняли участие четырнадцать тысяч человек. Голосование было разделено на несколько туров. В первом победителем стал Шон Коннери, во втором - Пирс Броснан, в третьем - Тимоти Далтон. После того, как тройка самых ярких Джеймсов Бондов была сформирована, последовал финальный этап голосования. Голоса распределились следующим образом: Броснану отдали предпочтение 23 процента опрошенных, Далтона отметили 32 процентов, а первому воплощению вымышленного агента MI6 достались остальные 45 процентов.

Напомним, что всего честь воплотить на экране образ слуги ее величества удостоились шесть актеров - Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг. А вопрос о том, кто сменит Крэйга на этом почетном посту, является не менее животрепещущим для поклонников "бондианы", чем новое воплощение "Доктора Кто", еще одного культового британского проекта с многолетней историей.

Кстати, в отношении Повелителей Времени Radio Times в свое время осуществило похожий сбор мнений, приурочив его к завершению эпохи Двенадцатого Доктора Питера Капальди. Тогда всеобщим фаворитом стал Десятый Доктор - Дэвид Теннант.

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