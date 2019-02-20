Названы главные претенденты на роль Джеймса Бонда

Крайне достойный 38-летний английский актер Том Хиддлстон может стать новым Джеймсом Бондом. По крайней мере, в теории. Об этом пишет The Mirror. Поясняя: речь идет о прогнозах букмекеров.

Довольно неплохи шансы у Джастина Хартли. И далее - у шотландского актера Ричарда Мэддена, Робба Старка из "Игры престолов" и Джеймса Нортона (Алекс Годман в "МакМафии", Андрей Болконский в мини-сериале BBC по "Войне и миру" Толстого). Да и Идриса Эльбу тоже пока рано сбрасывать со счетов.

При этом - акцентируют букмекеры - появление в топе 42-летнего американца Хартли (Зеленая стрела из "Тайн Смолвилля"), обошедшего в бондовской гонке Киллиана Мёрфи, все же стало для наблюдателей неожиданностью.

Напомним. После грядущего 25-го фильма "бондианы", труды над которым оказались сопряжены со множественными проблемами, что предсказуемо вылилось в перенос даты премьеры, Дэниэл Крэйг в очередной раз пообещал покинуть франшизу. В этот раз - уже окончательно. Тем не менее предсказуемо создав суету в среде поклонников серии, издревле ломающих копья в топиках "Кто был лучшим Бондом".

Новая дата премьеры пока безымянной юбилейной картины про непотопляемого суперагента - апрель 2020 года.