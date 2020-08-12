Названы пять простых продуктов для защиты от коронавируса

Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева объяснила, как правильное питание помогает противостоять коронавирусу. Здесь большое значение имеет иммунитет.

Чтобы укрепить защитную функцию организма, следует включить в рацион несколько доступных продуктов, отметила специалист со ссылкой на актуальные научные данные.

Предотвратить повреждение клеток помогает селен - его достаточно много в грибах, передает KP.Ru.

Много полезного, традиционно, и в брокколи. Важно помнить, что при долгой тепловой обработке полезность капусты снижается. В идеале следует обдать продукт кипятком и съесть.

Иммунные клетки также активизирует богатое ненасыщенными полезными жирами оливковое масло первого отжима.

Замыкают список гранатовый сок высокого качества и ягоды - черника с голубикой. Ягоды, в холодное время года, оптимально размораживать и добавлять в кашу или натуральный йогурт.

Специалисты предупреждают, что правильное питание не может гарантировать защиту от коронавируса, а является одной из профилактических мер.