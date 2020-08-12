Работа

Обязан ли белорус при трудоустройстве в России иметь медицинскую книжку?

"Сама я из Беларуси, летом защитила диплом. Хочу пока остаться в России и устроиться на работу. Подруга сказала, что при трудоустройстве я обязана иметь медицинскую книжку. Так ли это и как ее оформить? Виктория К.".

Документы, обязательные при устройстве на работу в России, перечислены в ст. 65 Трудового кодекса РФ. Мед­книжка в данный перечень не входит.

В кодексе также прописано, что в отдельных случаях с учетом специфики работы при заключении трудового договора необходимо предъявлять дополнительные документы. Если, например, вы будете устраиваться на работу в таких сферах, как торговля, образование, медицина, общественное питание, то наличие медицинской книжки просто обязательно.

Полный перечень должностей и работ, который предполагает наличие медицинской книжки, обозначен в следующих нормативно-правовых документах: ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; приказ Роспотребнадзора № 402-ФЗ от 20.05.05 г. "О личной медицинской книжке"; приказ Минздравсоцразвития РФ №302-Н от 12.04.11 г.

Так что если ваша работа будет связана с данным перечнем, то необходимо оформлять медицинскую книжку. В противном случае работодатель вправе отказать вам в работе.

Оформляется медкнижка центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора или частными медучреждениями. Услуга по оформлению медицинской книжки платная, цена разная. Прежде чем оплачивать услугу, особенно в частных медицинских организациях, обязательно проверьте наличие специальной лицензии на ведение подобной деятельности. Иначе ваша книжка может оказаться недействительной.

Кошелек

На какую сумму россиянин может заказать в Беларуси беспошлинно посылку по интернету?

"Сама я россиянка, но сейчас пока живу у тети в Минске. Хочу через интернет-магазин заказать себе некоторые вещи. Тетя сказала, что за международные почтовые отправления в Беларуси взимается пошлина. Какие лимиты установлены и действуют ли они на посылки из России? Дарья Ковтун".

Согласно белорусскому законодательству норма беспошлинной пересылки товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) составляет 200 евро и 31 килограмм в месяц, но не более 22 евро и 10 килограммов в одном почтовом отправлении в адрес одного получателя.

Нужно иметь в виду следующее: при превышении норм беспошлинной пересылки товаров уплате подлежат таможенные платежи по ставке 30 процентов от стоимости, но не менее четырех евро за килограмм в части превышения стоимостной и (или) весовой норм, а также таможенные сборы за совершение таможенных операций в размере десяти белорусских рублей.

Например, вы заказали посылку стоимостью 65 евро и весом 500 граммов. С весом у вас все в порядке, а вот стоимость больше, чем 22 евро. Значит, за превышение в 43 евро вы заплатите 30 процентов пошлины плюс таможенный сбор 10 рублей.

Действующие лимиты на товары в международных почтовых отправлениях не распространяются на государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Россия так же, как и Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, является членом ЕАЭС. МПО, пересылаемые между данными государствами, считаются внутрисоюзными почтовыми отправлениями и не подлежат таможенному контролю.

Правила

Как россиянину в Беларуси сообщить о вкладе в российскую инспекцию?

"Я россиянин, приехал в гости в Беларусь и задержался из-за коронавируса. Устроился на сезонную работу и сейчас хочу открыть вклад в белорусском банке. Кроме того, у меня появились зарплатная банковская карта и счет. Надо ли мне сообщать об открытии вклада и своем счете в банке в налоговую инспекцию в России? Дмитрий У.".

Согласно российскому законодательству гражданин России, который открывает вклад (депозит) за рубежом в иностранном банке, должен направить уведомление в налоговую инспекцию по месту жительства. Сделать это необходимо в течение одного месяца со дня открытия вклада (ч. 2 ст. 12 ФЗ РФ "О валютном регулировании и валютном контроле").

Если вы являетесь налоговым и валютным резидентом (т.е. находитесь в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев), то в течение месяца после открытия, закрытия или изменения в реквизитах счета в другой стране вы обязаны уведомить об этом налоговую службу. В вашем случае сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС или отправив уведомление почтой. На это у вас есть также 30 дней.

Обратите внимание: если вы являетесь налоговым резидентом РФ, то с доходов в виде процентов по вкладам в белорусском банке вам также необходимо будет заплатить налог на доходы физических лиц в полном объеме по ставке 13 процентов. Налог также надо будет платить, если вы будете получать доход по вашему счету или банковской карте.

Если вы останетесь в Беларуси на срок более 183 дней, то тогда вы перестаете быть налоговым резидентом в России, и налог в России уплачивать не надо.