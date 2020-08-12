Владилена Дмитриева, экономист, Якутск:
- Английский язык знаю только на школьном уровне, так что сейчас учу, чтобы владеть им свободно. Со знанием английского чувствуешь себя увереннее за границей, не боишься заблудиться, можно познакомиться с интересными людьми. А еще смотреть фильмы, слушать музыку и понимать, о чем песня, читать стихи в оригинале.
Анна Браткова, PR-специалист, Хабаровск:
- Английский сейчас - это необходимость, потому что мир максимально открыт. В интернете очень много информации на английском, и, зная язык, ты можешь читать первоисточники. Как мама я считаю, что как можно раньше детей надо начинать учить иностранному, это очень развивает интеллект.
Александр Середа, заместитель директора Республиканского центра инновационного и технического творчества, Минск:
- Нужен, безусловно. Я сам в школе и институте французский учил. Но в жизни он мне мало где пригодился. Разве что когда к нам в центр приезжала делегация из Франции - проводил для нее экскурсию. А вот английский в работе нужен постоянно. И не только разговорный, но и технический. Ведь мы занимаемся техническим творчеством, информационными технологиями. Вся документация приходит на английском. Поэтому частенько приходится прибегать к помощи коллег, которые хорошо знают этот язык.
Юлия Егорова, учитель английского языка, Казань:
- Английский язык сегодня нужен всем. Но вполне достаточно тех знаний, которые ребенок получает в школе. Тем более что сегодня дети гораздо лучше знают английский, чем это было в моем школьном возрасте. Сказывается доступность контента на английском, дети без проблем могут пообщаться со своими сверстниками.
Кристина Виринская, многодетная мама, Минск:
- Знание иностранных языков позволяет расширить зону общения, чувствовать себя уверенней в другой стране, повышает самооценку. Поэтому, конечно, я бы тоже хотела свободно владеть английским. Сейчас же знаний хватает, только чтобы помогать детям с домашним заданием. Учитывая, что у меня их уже шестеро, а школьницы - три старшие дочки, пока все школу окончат, может, и я выучу иностранный вместе с ними. Признаться, со временем планирую записаться на курсы английского языка.
Любовь Семенова, пенсионерка, Воронеж:
- Конечно, нужен. В интернете и современных гаджетах без английского не разобраться. Там половина слов пишутся кириллицей, а сами слова - английские. Приходится вспоминать, что в университете учила. Мне дети подарили смартфон, так даже со знанием английского в нем пока не совсем разобралась. Внучка помогает - дает уроки онлайн.
Диана Пугачева, студентка факультета журналистики Белорусского государственного университета:
- Считаю, что знание иностранного языка является обязательным для современного человека. Как будущему работнику СМИ, мне важно знать о тенденциях в зарубежных изданиях. И, владея иностранным, у меня есть возможность читать в оригинале газеты, журналы и анализировать информацию без переводчика. Также знание, например, английского значительно упрощает жизнь в путешествиях. Я владею только английским, но сейчас дополнительно изучаю шведский язык.