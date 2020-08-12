Обязательный ЕГЭ по иностранному языку могут отменить

Выпускникам российских школ, скорее всего, не придется сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство просвещения РФ. Мы расспросили наших читателей: а вам английский язык нужен?

Владилена Дмитриева, экономист, Якутск:

- Английский язык знаю только на школьном уровне, так что сейчас учу, чтобы владеть им свободно. Со знанием английского чувствуешь себя увереннее за границей, не боишься заблудиться, можно познакомиться с интересными людьми. А еще смотреть фильмы, слушать музыку и понимать, о чем песня, читать стихи в оригинале.

Анна Браткова, PR-специалист, Хабаровск:

- Английский сейчас - это необходимость, потому что мир максимально открыт. В интернете очень много информации на английском, и, зная язык, ты можешь читать первоисточники. Как мама я считаю, что как можно раньше детей надо начинать учить иностранному, это очень развивает интеллект.

Александр Середа, заместитель директора Республиканского центра инновационного и технического творчества, Минск:

- Нужен, безусловно. Я сам в школе и институте французский учил. Но в жизни он мне мало где пригодился. Разве что когда к нам в центр приезжала делегация из Франции - проводил для нее экскурсию. А вот английский в работе нужен постоянно. И не только разговорный, но и технический. Ведь мы занимаемся техническим творчеством, информационными технологиями. Вся документация приходит на английском. Поэтому частенько приходится прибегать к помощи коллег, которые хорошо знают этот язык.

Юлия Егорова, учитель английского языка, Казань:

- Английский язык сегодня нужен всем. Но вполне достаточно тех знаний, которые ребенок получает в школе. Тем более что сегодня дети гораздо лучше знают английский, чем это было в моем школьном возрасте. Сказывается доступность контента на английском, дети без проблем могут пообщаться со своими сверстниками.

Кристина Виринская, многодетная мама, Минск:

- Знание иностранных языков позволяет расширить зону общения, чувствовать себя уверенней в другой стране, повышает самооценку. Поэтому, конечно, я бы тоже хотела свободно владеть английским. Сейчас же знаний хватает, только чтобы помогать детям с домашним заданием. Учитывая, что у меня их уже шестеро, а школьницы - три старшие дочки, пока все школу окончат, может, и я выучу иностранный вместе с ними. Признаться, со временем планирую записаться на курсы английского языка.

Любовь Семенова, пенсионерка, Воронеж:

- Конечно, нужен. В интернете и современных гаджетах без английского не разобраться. Там половина слов пишутся кириллицей, а сами слова - английские. Приходится вспоминать, что в университете учила. Мне дети подарили смартфон, так даже со знанием английского в нем пока не совсем разобралась. Внучка помогает - дает уроки онлайн.

Диана Пугачева, студентка факультета журналистики Белорусского государственного университета:

- Считаю, что знание иностранного языка является обязательным для современного человека. Как будущему работнику СМИ, мне важно знать о тенденциях в зарубежных изданиях. И, владея иностранным, у меня есть возможность читать в оригинале газеты, журналы и анализировать информацию без переводчика. Также знание, например, английского значительно упрощает жизнь в путешествиях. Я владею только английским, но сейчас дополнительно изучаю шведский язык.