Новости

Шойгу: В Иркутске построят суворовское училище 13:43
Исследование: Молодежь в Испании не может себе позволить съехать от родителей 13:34
АО смогут проводить очные собрания акционеров онлайн 13:33
Госпитализированная с проломленной головой Легкоступова прооперирована 13:32
Один футболист "Барселоны" заболел коронавирусом 13:21
Минобороны подпишет контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130 13:18
Команды Беларуси отправляются на Международные армейские игры 13:18
В Беларуси за последнюю ночь задержано около тысячи участников беспорядков 13:12
Фестиваль SPRAVA проходит в онлайн-формате 13:00
В Петербурге мужчину без ступней оставили на улице у больницы 12:50
Хуснуллин: В правах восстановлены еще 1,2 тысячи дольщиков 12:50
Во время беспорядков в Минске госпитализирован 51 человек 12:46
В Сербии назвали создание в РФ вакцины от COVID-19 историческим событием 12:31
Мурашко ответил на зарубежную критику российской вакцины от COVID-19 12:26
На Еву Грин подали в суд за срыв съемок 12:11
Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах 12:06
Британская рок-группа Muse сняла фильм о загадочном вирусе 11:51
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне 11:36
В Минске открылась выставка об истории Купаловского театра 11:28
Иммунолог назвал важную особенность вакцины от коронавируса 11:26
БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область 11:24
Правительство Германии расширит участие в 14 крупных концернах 11:21
В Москве из-за ухудшения погоды объявлен "желтый" уровень опасности 11:05
Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе 11:05
Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 13:21
Рубрика: Спорт

Один футболист "Барселоны" заболел коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Один футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус.

"Барселона" не пустила своего игрока на стадион на матч Лиги чемпионов

Как сообщает официальный сайт каталонцев, это никак не отразится на предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", который пройдет Португалии в пятницу, 14 августа.

Заболевшим оказался игрок, который тренируется в группе из девяти футболистов к предстоящему сезону. Имя заболевшего не сообщается, но известно, что он не контактировал с теми, кто сейчас готовится к матчу против баварцев.

Сообщается, что отдельно к новому сезону готовятся Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Хуан Миранда, Рафинья и Ориоль Бускетс.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Авиаперевозчики могут повысить цены на билеты из-за подорожания топлива
За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах
Озвучены основные этапы реновации в Москве
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства