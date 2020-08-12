Один футболист "Барселоны" заболел коронавирусом

Один футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт каталонцев, это никак не отразится на предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", который пройдет Португалии в пятницу, 14 августа.

Заболевшим оказался игрок, который тренируется в группе из девяти футболистов к предстоящему сезону. Имя заболевшего не сообщается, но известно, что он не контактировал с теми, кто сейчас готовится к матчу против баварцев.

Сообщается, что отдельно к новому сезону готовятся Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Хуан Миранда, Рафинья и Ориоль Бускетс.