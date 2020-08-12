Определились полуфинальные пары Лиги Европы

Стали известны все участники полуфинальной стадии Лиги Европы. В четверку лучших попали "Интер", "МЮ", "Севилья" и "Шахтер".

Последними путевки в 1/2 финала добыли "Севилья" и "Шахтер". Испанцы обыграли с минимальным преимуществом "Вулверхэмптон" (1:0) благодаря голу Лукаса Окампоса. Ну а команда из Донецка разгромила "Базель" - 4:1. У победителей отличились Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо, у швейцарцев - Рикки ван Волфсвинкель.

В полуфинале "Севилья" 16 августа встретится с "МЮ", а "Интер" днем позже сыграет с "Шахтером". Финал Лиги Европы запланирован на 21 августа.