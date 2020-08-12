Эксперт рассказала, как организм предупреждает о нехватке витаминов

Эксперт по питанию Дженни Чиеше (Jenny Tschiesche) рассказала о шести признаках, предупреждающих о недостатке в организме витаминов и минералов.

Так называемые ложкообразные ногти, когда ногтевая пластина истончается и по бокам загибается внутрь, свидетельствуют о нехватке железа. Подобная форма, по словам нутрициолога, может быть у одного или двух ногтей, а иногда и у всех, что, вероятнее всего, говорит о железодефицитной анемии.

Кровоточивость десен указывает на недостаток витаминов С и К - первый помогает расти и восстанавливаться тканям, второй способствует нормализации свертываемости крови.

Признаком дефицита витамина D служит болезненность в костях, возникающая даже в состоянии покоя. Судороги в ногах могут возникать при низком уровне магния, кальция, калия и натрия, которые способствуют правильному развитию и росту мышц.

Язвы и трещины в уголках рта возникают при нехватке витаминов группы В, играющих важную роль в поддержании здоровья кожи. С недостатком витамина B12, цинка и фолиевой кислоты может быть связана гипогевзия - так специалисты называют потерю вкуса.

По словам Чиеше, которые приводит "Газета.ру", восстановить нормальный уровень витаминов и минералов можно с помощью сбалансированного и разнообразного рациона. Он должен включать в себя фрукты, овощи, мясо, рыбу и крупы. При появлении выраженных симптомов авитаминоза стоит обратиться к врачу - анализы позволят точно установить, чем именно вызваны симптомы, а также найти способ с ними справиться.