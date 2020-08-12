Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

Организаторы Парижского марафона объявили об отмене соревнований в 2020 году. Таким образом спортсмены вновь пробегутся по улицам столицы Франции только через год.

- После того, как мы испробовали все способы, чтобы провести мероприятие, мы вместе с властями Парижа чувствуем себя обязанными отменить Парижский марафон в 2020 году. Принимая во внимание те трудности, с которыми сталкиваются многие бегуны, особенно приезжающие из-за границы при подготовке к соревнованиям, намеченным на 14-15 ноября, было решено, что будет лучше и проще для тех, кого это касается, если мы проведем марафон в 2021 году, - говорится в сообщении организаторов.

Парижский марафон проводится с 1976 года. Его маршрут проходит по центру города, а участники пробегают по самым известным улицам Парижа и имеют возможность увидеть все популярные достопримечательности.