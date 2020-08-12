Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

До конца августа Пенсионный фонд России продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также проактивно россиянам будет оказываться содействие в запросе необходимых сведений, продлеваться и пересчитываться ранее назначенные выплаты.

Для подачи заявления о назначении пенсии можно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда и портале госуслуг. По информации ПФР, доля таких обращений сегодня достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно.

Сегодня организована четкая работа по наполнению лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате работников, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии. Именно поэтому большинство пенсий с апреля по август назначается удаленно и не требует личного визита человека в клиентскую службу ПФР.

Если у будущего пенсионера совсем нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, тогда при наличии контактной информации с ним по телефону связываются специалисты территориальных подразделений ПФР. После получения согласия, которое отражается в специальном акте, начинается оформление пенсии.

В ПФР особо подчеркивают, что их специалисты никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, звонят мошенники. Как только начинается запрос персональных данных, следует сразу же прервать разговор.

Территориальные органы Пенсионного фонда также оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек.

Если ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями. Выплаты назначаются на их основе, но обязательно с согласия человека. Когда поступают дополнительные сведения, которые могут повлиять на увеличение выплат, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионера.

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При этом человеку с ограниченными возможностями достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. Можно подать электронное заявление на выплаты.

В ПФР напоминают, что с 1 марта до 1 октября нынешнего года действует временный порядок оформления инвалидности. По нему вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Она автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Тем, кто получают пенсию по потере кормильца после 18 лет, также не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплату пенсии. По закону после 18 лет пенсию по потере кормильца могут получать только обучающиеся молодые люди. Но факт обучения нужно подтверждать. До конца августа прохождение обучения подразумевается по умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца.

Для принятия решения о продлении выплат территориальные органы ПФР сами запрашивают данные из учебных заведений и у работодателей.

Северянам до конца августа также не нужно подтверждать свое место проживания. В ПФР напоминают, что пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом надо подтверждать раз в год. Человек должен написать личное заявление. Пока специалисты ПФР сами уточняют данные о регистрации человека в органах МВД.

Также раз в год пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца августа данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию.

Если у человека нет постоянного места жительства в России, то он получает социальную пенсию. Она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. Раз в год такое заявление необходимо подавать в клиентские службы ПФР. Но до конца августа порядок подтверждения места жительства приостановлен. Всем пенсионерам продолжается выплата социальных пенсий.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается автоматически.