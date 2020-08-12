Первый мобильный оператор присоединился к проекту "доступный интернет", который минкомсвязь запустила в апреле. Теперь бесплатный доступ к социально значимым ресурсам доступен абонентам "СберМобайла".

В эксперименте изначально приняли участие ключевые операторы - "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и "ЭР-Телеком". Они должны обеспечить бесплатный доступ к порталу госуслуг, соцсетям, новостным агрегаторам и другим сайтам, которые минкомсвязь сочла социально значимыми. "СберМобайл" первым распространил "доступный интернет" и на мобильный вариант связи.

Операторы из большой четверки не готовы комментировать перспективы своего участия в сотовом сегменте эксперимента. В "Tele2" обратили внимание, что в приказе минкомсвязи речь идет только о фиксированном интернете. По мнению "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), говорить о расширении эксперимента на мобильный интернет преждевременно, так как у сотовых операторов особая модель тарификации.

"Доступным интернетом" воспользовались около миллиона человек, что не так много, считают в минкомсвязи. Но о возможностях "доступного интернета" пока еще мало кто знает, и потребление может быть гораздо больше, говорит Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В союзе подсчитали, что потери операторов от безвозмездного доступа к значимым ресурсам могут составить от 110 млрд рублей в год при ежегодных допзатратах свыше 1 млрд рублей. РСПП предлагает сократить перечень сайтов "доступного интернета" и расширить функционал портала госуслуг.

Перечень уже сокращался в июне (с 391 до 371 сайта) за счет сайтов здоровья, сервисов по проведению вебинаров и других.