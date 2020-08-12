Пенсионный фонд России (ПФР) продлил упрощенный порядок оформления пенсий до 1 сентября. Также проактивно - в дистанционном режиме до конца августа - будут продлеваться и пересчитываться ранее назначенные выплаты. Для подачи заявления о назначении пенсии можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или портале госуслуг. По информации ПФР, доля таких обращений сегодня достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно.

В лицевые счета предпенсионеров автоматически вносятся сведения о стаже и заработной плате работников, данные о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии. Именно поэтому большинство пенсий с апреля по август назначается удаленно и не требует личного визита в ПФР. Если у будущего пенсионера совсем нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, тогда с ним по телефону связываются специалисты территориальных подразделений фонда и помогают с оформлением пенсии. В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет