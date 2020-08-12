Германская империя владела нынешней Намибией как колонией с 1884 по 1915 год. А в 1904 году жестоко подавила два восстания местных племен - гереро и нама. Впоследствии историки даже назвали этот трагический эпизод одним из первых геноцидов XX века. Потомки представителей этих групп намибийского населения стоят в первых рядах тех, кто требует от Берлина компенсаций.
Однако несмотря на то, что немцы свою вину признали, называть свои выплаты репарацией в ФРГ категорически отказались. Как объяснил Рейнхарт Кесслер, профессор Университета Фрайбурга, власти Германии намеренно обходят этот термин, чтобы не "создать правовой прецедент" и не идти на поводу у тех, кто сами, по сути, не были жертвами прошлых преступлений Германии, но требуют за них денег спустя много лет. Тем более что некоторые страны уже неоднократно предпринимали такие попытки: например, Польша и Греция, которые прошлым летом хотели получить с Берлина компенсации за ущерб, нанесенный во время мировых войн. Именно поэтому власти ФРГ настаивают на нейтральном термине "залечивание ран", с которым Намибия категорически не согласна.