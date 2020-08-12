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12.08.2020 21:00
Рубрика: В мире

Намибия отказала

В ФРГ сэкономили на колониальном прошлом
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Власти Германии предложили выплатить Намибии 10 миллионов евро для "залечивания ран" колониального прошлого. Однако намибийский президент Хаге Гейнгоб ответил на это предложение отказом и, помимо прочего, заявил, что примет компенсацию только в том случае, если Берлин назовет ее репарацией.

Германская империя владела нынешней Намибией как колонией с 1884 по 1915 год. А в 1904 году жестоко подавила два восстания местных племен - гереро и нама. Впоследствии историки даже назвали этот трагический эпизод одним из первых геноцидов XX века. Потомки представителей этих групп намибийского населения стоят в первых рядах тех, кто требует от Берлина компенсаций.

Фото: iStock
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Однако несмотря на то, что немцы свою вину признали, называть свои выплаты репарацией в ФРГ категорически отказались. Как объяснил Рейнхарт Кесслер, профессор Университета Фрайбурга, власти Германии намеренно обходят этот термин, чтобы не "создать правовой прецедент" и не идти на поводу у тех, кто сами, по сути, не были жертвами прошлых преступлений Германии, но требуют за них денег спустя много лет. Тем более что некоторые страны уже неоднократно предпринимали такие попытки: например, Польша и Греция, которые прошлым летом хотели получить с Берлина компенсации за ущерб, нанесенный во время мировых войн. Именно поэтому власти ФРГ настаивают на нейтральном термине "залечивание ран", с которым Намибия категорически не согласна.

В мире Европа Германия В мире Африка Намибия

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